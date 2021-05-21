Все граждане Молдовы с правом голоса, вне зависимости от того, где они находятся – в странах ЕС, России или на левом берегу Днестра, должны обладать равными правами для участия в досрочных парламентских выборах 11 июля 2021 года. Об этом заявил лидер ПСРМ Игорь Додон во время прямой трансляции в соцсетях. Председатель Партии социалистов отметил, что те, кто пытается блокировать доступ к избирательным участкам для жителей Левобережья, должны быть наказаны.

«Мы не должны препятствовать гражданам Молдовы голосовать, вне зависимости от того, где они находятся. Нужно создавать равные условия для всех, не только для диаспоры на Западе, но и диаспоры из Российской Федерации, включая и обеспечение права голоса для жителей Левобережья. Я слышал заявление, давайте, мол, предоставим возможность голосовать тем, кто в Германии, Италии… Согласен, давайте предоставим, но не будем блокировать граждан Молдовы, которые проживают на левом берегу Днестра. Требую, чтобы на этот раз государственные органы обеспечили свободное передвижение людей с правом голоса для участия в выборах и привлечение к ответственности, жестком наказании тех, кто препятствует осуществлению конституционного права голосовать, вне зависимости, где находится гражданин – в Тирасполе, Бендерах, Европе или Российской Федерации», — заявил Додон.