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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 20 мая 245803 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 20 мая 245803 излечившихся
20 мая
22:36 2021
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На сегодняшний день в стране 245803 человека прошли лечение и 6061умер от инфекции COVID-19.    

На 20 мая в Молдове подтверждены 254379 случаев заражения новым коронавирусом.     

В настоящее время 1234 человека с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 14374 человека находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 818 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 109 в крайне тяжелом состоянии (19 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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