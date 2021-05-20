На сегодняшний день в стране 245803 человека прошли лечение и 6061умер от инфекции COVID-19.

На 20 мая в Молдове подтверждены 254379 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 1234 человека с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 14374 человека находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 818 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 109 в крайне тяжелом состоянии (19 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).