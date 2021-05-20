Четверг, 20 мая 2021, 02:50

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Игорь Додон: Наши кандидаты – истинные патриоты Республики Молдова

Игорь Додон: Наши кандидаты – истинные патриоты Республики Молдова
20 мая
22:31 2021
Версия для печати

Лидер ПСРМ Игорь Додон совместно с председателем Партии коммунистов Республики Молдова Владимиром Ворониным провел встречу со всеми кандидатами в депутаты по спискам Избирательного блока коммунистов и социалистов. В ходе дискуссии было подчеркнуто высокое качество и профессионализм команды коммунистов и социалистов.

«Кандидаты от Избирательного блока коммунистов и социалистов на практике доказали, что могут работать для народа, для страны. Они добились хороших результатов в различных областях, в которых работают: от госуправления в интересах граждан до развития экономики, сельского хозяйства, медицины, образования и т.д.

У нас профессиональная команда людей, которые в разные периоды времени показали, что Молдова может развиваться, что можно обеспечить порядок и благополучие в стране. Наши кандидаты – истинные патриоты Республики Молдова, те, кто своей любовью и конкретными делами борются за сохранение суверенитета страны, нашей национальной идентичности и традиционных христианских ценностей»,- написал после завершения встречи Игорь Додон

Он подчеркнул, что формирование единого блока вернуло оптимизм гражданам, выразив уверенность, что этот политический союз станет главной политической силой в будущем парламенте.

«Основной формой общения в нынешней избирательной кампании будет прямой диалог с гражданами. Мы поедем во все населенные пункты страны, поговорим с большинством жителей, выслушаем их, примем к сведению наказы и реализуем их», — заявил Додон.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,72–0,15%
EUR21,67+0,33%
GBP25,15+0,43%
UAH0,65–0,22%
RON4,40+0,33%
RUB0,24+0,15%

Курсы валют в MDL на 20.05.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд