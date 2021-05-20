Лидер ПСРМ Игорь Додон совместно с председателем Партии коммунистов Республики Молдова Владимиром Ворониным провел встречу со всеми кандидатами в депутаты по спискам Избирательного блока коммунистов и социалистов. В ходе дискуссии было подчеркнуто высокое качество и профессионализм команды коммунистов и социалистов.

«Кандидаты от Избирательного блока коммунистов и социалистов на практике доказали, что могут работать для народа, для страны. Они добились хороших результатов в различных областях, в которых работают: от госуправления в интересах граждан до развития экономики, сельского хозяйства, медицины, образования и т.д.

У нас профессиональная команда людей, которые в разные периоды времени показали, что Молдова может развиваться, что можно обеспечить порядок и благополучие в стране. Наши кандидаты – истинные патриоты Республики Молдова, те, кто своей любовью и конкретными делами борются за сохранение суверенитета страны, нашей национальной идентичности и традиционных христианских ценностей»,- написал после завершения встречи Игорь Додон

Он подчеркнул, что формирование единого блока вернуло оптимизм гражданам, выразив уверенность, что этот политический союз станет главной политической силой в будущем парламенте.

«Основной формой общения в нынешней избирательной кампании будет прямой диалог с гражданами. Мы поедем во все населенные пункты страны, поговорим с большинством жителей, выслушаем их, примем к сведению наказы и реализуем их», — заявил Додон.