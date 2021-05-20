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Газета "Кишиневские новости"

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Малави уничтожили просроченную вакцину AstraZeneca

Малави уничтожили просроченную вакцину AstraZeneca
20 мая
16:26 2021
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Представители здравоохранительной системы африканской страны Малави уничтожили 19 610 доз просроченной вакцины AstraZeneca, передает ВВС.

Представители ВОЗ изначально призывали страны не избавляться от просроченных лекарств от коронавируса, однако изменили свое решение. Малави стала первым государством, где публично уничтожили непригодную вакцину, власти надеются тем самым повысить уровень доверия граждан. Общественность Малави неохотно идет на вакцинацию. На 18 млн населения на данный момент было зафиксировано 34 232 случаев заражения и 1 153 тыс. смертей от Covid-19. Малави получила 102 тыс. доз препарата AstraZeneca, из них были использованы почти 80%. Власти страны заявили, что им не удалось истратить все дозы вакцины, потому что промежуток времени от момента получения лекарства до даты истечения его срока годности был слишком коротким.

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