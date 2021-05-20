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Газета "Кишиневские новости"

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Почему Майя Санду скрывает договор с фондом «Konrad Adenauer»

Почему Майя Санду скрывает договор с фондом «Konrad Adenauer»
20 мая
14:01 2021
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Администрация президента Молдовы отказывается опубликовать копию меморандума о взаимопонимании, подписанного между аппаратом президента и фондом «Konrad Adenauer» 1 января 2021 года. Также тайной остается список консультантов, которые получают ежемесячно тысячи евро из неясных источников финансирования. Об этом пишет портал «Telegraph.md».

Как отмечают журналисты, несмотря на обещанную Санду транспарентность в работе госведомств, аппарат главы государства не реагирует на многочисленные обращения и петиции с требованием опубликовать данный меморандум.

«По нашим данным за счет проекта фонда Адэнаура финансируются и президентские советники и консультанты, одним из которых является Еуджен Рурак, работавший прокурором во время режима Плахотнюка. Рурак является прокурором, который в секретном режиме отказался от выдвижения обвинения в отношении Домники Маноле», — пишут журналисты издания.

Отметим, что фонд Адэнарура известен в Молдове финансированием таких партий как ЛДПМ, Платформа DА и ПДС. Прямым финансированием фонда пользовались и такие депутаты ПДС как Думитру Алайба, Серджиу Литвиненко, Михаил Попшой и Игорь Гросу.

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