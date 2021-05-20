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Газета "Кишиневские новости"

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Как кандидата ПДС Албот задержали с наркотиками в аэропорту

Как кандидата ПДС Албот задержали с наркотиками в аэропорту
20 мая
13:56 2021
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У кандидата в депутаты Наты Албот в 2017 году обнаружили наркотики в аэропорту

Об этом пишет телеграм-канал INDEX, который опубликовал подтверждающий документ, ссылаясь на бывшего высокопоставленного функционера МВД Георге Кавкалюка.

«Мы получили копию экспертизы обнаруженного у гражданки Наты Албот вещества, которая демонстрирует, что речь идет о марихуане в количестве 0,78 грамма. В документе говорится, что вещество обнаружено у Наты Албот в результате проверки в Международном аэропорту Кишинева 19 декабря 2017 года», — сообщает источник.

Ранее в ходе телепередачи лидер партии PACE Георге Кавкалюк сообщил, что кандидат №8 по спискам одной из партий был задержан с наркотиками в аэропорту. Он дал понять, что проблема была «решена» с помощью коррупции, посоветовав кандидату сняться с предвыборной гонки.

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