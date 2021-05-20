Четверг, 20 мая 2021, 15:44

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Игорь Додон: Фракция ПСРМ внесла свыше 200 законодательных инициатив

Игорь Додон: Фракция ПСРМ внесла свыше 200 законодательных инициатив
20 мая
13:56 2021
Версия для печати

Фракция социалистов была самой активной в парламенте десятого созыва, а за два года депутаты – социалисты внесли более 200 законодательных инициатив, из которых 130 были одобрены. Об этом сообщил председатель ПСРМ Игорь Додон во время заседания парламентской фракции политформирования.

«Следует отметить, что большинство законодательных инициатив социалистов касалось социальной поддержки населения, особенно уязвимых категорий: пенсионеров, лиц с ограниченными возможностями, многодетных семей, а также аграриев, медработников и других категорий.

Кроме того, наша фракция единственная, в которой количество мандатов в течение этого созыва не уменьшилось и составило 35 депутатов, позже их число увеличилось на два после досрочных выборов в округах. Фракция ПСРМ продемонстрировала единство и сплоченность на протяжении всего парламентского срока», — заявил Игорь Додон.

В ходе заседания фракции были подведены итоги работы и обсуждены действия в период предвыборной кампании.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,71–0,21%
EUR21,60–0,02%
GBP25,02–0,06%
UAH0,65–0,21%
RON4,38–0,01%
RUB0,24–0,02%

Курсы валют в MDL на 20.05.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд