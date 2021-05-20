Фракция социалистов была самой активной в парламенте десятого созыва, а за два года депутаты – социалисты внесли более 200 законодательных инициатив, из которых 130 были одобрены. Об этом сообщил председатель ПСРМ Игорь Додон во время заседания парламентской фракции политформирования.

«Следует отметить, что большинство законодательных инициатив социалистов касалось социальной поддержки населения, особенно уязвимых категорий: пенсионеров, лиц с ограниченными возможностями, многодетных семей, а также аграриев, медработников и других категорий.

Кроме того, наша фракция единственная, в которой количество мандатов в течение этого созыва не уменьшилось и составило 35 депутатов, позже их число увеличилось на два после досрочных выборов в округах. Фракция ПСРМ продемонстрировала единство и сплоченность на протяжении всего парламентского срока», — заявил Игорь Додон.

В ходе заседания фракции были подведены итоги работы и обсуждены действия в период предвыборной кампании.