Граждане Молдовы об идее Майи Санду о сезонных работах в Германии
Граждане Молдовы негативно отнеслись к сделанному в Берлине заявлению Майи Санду о возможности сезонной работы в Германии. После публикации этой новости в комментариях потоком полились высказывания наших соотечественников. Большинство из них разочарованы тем, что во время избирательной кампании Майя Санду обещала создавать рабочие места в Молдове, а вступив в должность, настаивает на том, чтобы молдаване ехали на заработки за границу.
Вот только несколько комментариев пользователей интернета:
– Мы можем экспортировать только дешевую рабочую силу. И кто-то еще этому радуется!..
– Немцам нужны неоплачиваемые работники. Горько тем, кто едет в Германию, заключая контракты с молдавскими фирмами. Те, кто приезжает с востока на сельхозработы, воспринимаются как рабы!..
– В прошлом году работали на уборке клубники румыны и остались ни с чем. Теперь прошла очередь молдаван, дешевой рабочей силы, потому что румыны сделали выводы!..
– Еще немного и уедут последние, останутся только парламент и президент…
– Куда еще не добрались молдаване? Есть еще место на этой земле, где наши люди не рабы? Создавайте рабочие места дома, чтобы люди могли содержать семьи…