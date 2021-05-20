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Газета "Кишиневские новости"

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Граждане Молдовы об идее Майи Санду о сезонных работах в Германии

Граждане Молдовы об идее Майи Санду о сезонных работах в Германии
20 мая
13:51 2021
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Граждане Молдовы негативно отнеслись к сделанному в Берлине заявлению Майи Санду о возможности сезонной работы в Германии. После публикации этой новости в комментариях потоком полились высказывания наших соотечественников. Большинство из них разочарованы тем, что во время избирательной кампании Майя Санду обещала создавать рабочие места в Молдове, а вступив в должность, настаивает на том, чтобы молдаване ехали на заработки за границу.

Вот только несколько комментариев пользователей интернета:

– Мы можем экспортировать только дешевую рабочую силу. И кто-то еще этому радуется!..

– Немцам нужны неоплачиваемые работники. Горько тем, кто едет в Германию, заключая контракты с молдавскими фирмами. Те, кто приезжает с востока на сельхозработы, воспринимаются как рабы!..

– В прошлом году работали на уборке клубники румыны и остались ни с чем. Теперь прошла очередь молдаван, дешевой рабочей силы, потому что румыны сделали выводы!..

– Еще немного и уедут последние, останутся только парламент и президент…

– Куда еще не добрались молдаване? Есть еще место на этой земле, где наши люди не рабы? Создавайте рабочие места дома, чтобы люди могли содержать семьи…

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