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Газета "Кишиневские новости"

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Как в Германии Майю Санду сделали «представителем МИД Германии»

Как в Германии Майю Санду сделали «представителем МИД Германии»
20 мая
13:51 2021
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Вопиющая некомпетентность протокольной службы президента Молдовы. Во время онлайн- встречи с немецким канцлером Ангелой Меркель молдавского президента Майю Санду представили в качестве сотрудника министерства иностранных дел Германии. По крайне мере такой вывод следует из таблички, расположенной перед главой молдавского государства.

На фотографии, которую опубликовала администрация президента, можно увидеть расположенные перед Санду и Меркель таблички с указанием должностей каждого из участников дискуссии. Перед канцлером надпись на английском гласит «федеральный канцлер». А вот перед Майей Санду табличка с надписью на немецком: „auswaertiges amt (ich)”, что в переводе означает Бюро по внешним связям или министерство иностранных дел ФРГ.

Администрация молдавского президента еще не предоставила объяснений по данному казусу.

кадр из видео






кадр из видео






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