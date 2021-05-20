Вопиющая некомпетентность протокольной службы президента Молдовы. Во время онлайн- встречи с немецким канцлером Ангелой Меркель молдавского президента Майю Санду представили в качестве сотрудника министерства иностранных дел Германии. По крайне мере такой вывод следует из таблички, расположенной перед главой молдавского государства.

На фотографии, которую опубликовала администрация президента, можно увидеть расположенные перед Санду и Меркель таблички с указанием должностей каждого из участников дискуссии. Перед канцлером надпись на английском гласит «федеральный канцлер». А вот перед Майей Санду табличка с надписью на немецком: „auswaertiges amt (ich)”, что в переводе означает Бюро по внешним связям или министерство иностранных дел ФРГ.

Администрация молдавского президента еще не предоставила объяснений по данному казусу.

кадр из видео













