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Газета "Кишиневские новости"

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Кто отдал стратегический объект – порт в Джурджулештах – иностранцам

Кто отдал стратегический объект – порт в Джурджулештах – иностранцам
20 мая
13:46 2021
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Экс-президент страны Игорь Додон раскритиковал продажу порта в Джурджулештах. В ходе передачи на телеканале NTV Moldova он заявил о необходимости проверки того, как оказался возможным переход стратегического объекта под иностранный контроль.

«Я помню 2005 год, мне было 30 лет. Воронин меня пригласил и сказал: Игорь, ты будешь отвечать за порт в Джурджулештах. Я понятия не имел об этом порте. Я был направлен представителем правительства на строительство порта. Этот объект, который был построен в 2005-2009 годах, является стратегическим проектом для Молдовы. Наша страна получила выход к Черному морю. Портом управляли наши граждане и один иностранный менеджер. То, что он перешел под иностранный контроль означает необходимость проверки, как такое стало возможно. Думаю, что нельзя полностью отдавать подобный стратегический объект иностранцам», — заявил Игорь Додон.

Международный порт в Джурджулештах перешел в собственность Европейского банка реконструкции и развития, после того как прежний владелец – группа компаний «Danube Logistics Group» – продал 100% своих акций 7 мая 2021 года.

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