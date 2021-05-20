Советник президента по вопросам здравоохранения Алла Немеренко заявила, что в ближайшее время увеличится число заболевших COVID. Причиной она называет отмену ограничений и эффекты пасхальных праздников.

«У нас будет легкий рост из-за отмены ограничений и летнего сезона, когда люди расслабляются, выходят в кафе. Проявятся и последствия пасхальных праздников», — сказала Алла Немеренко в эфире телеканала «JurnalTV».

Напомним, что президент Майя Санду в разгар пандемии запустила процедуру проведения досрочных выборов, назначенных на 11 июля 2021 года.