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Газета "Кишиневские новости"

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Советник президента Молдовы прогнозирует рост числа заболевших COVID

Советник президента Молдовы прогнозирует рост числа заболевших COVID
20 мая
13:46 2021
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Советник президента по вопросам здравоохранения Алла Немеренко заявила, что в ближайшее время увеличится число заболевших COVID. Причиной она называет отмену ограничений и эффекты пасхальных праздников.

«У нас будет легкий рост из-за отмены ограничений и летнего сезона, когда люди расслабляются, выходят в кафе. Проявятся и последствия пасхальных праздников», — сказала Алла Немеренко в эфире телеканала «JurnalTV».

Напомним, что президент Майя Санду в разгар пандемии запустила процедуру проведения досрочных выборов, назначенных на 11 июля 2021 года.

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