В столице Франции действует строгое ограничение на стоимость проезда в такси из аэропорта. Водитель не вправе требовать с пассажиров оплаты выше пятидесяти восьми евро. Но придерживаются правил только таксисты, работающие официально. А нелегалам, промышляющим близ транспортных ворот страны, закон не писан.

Однако такие вольности не всегда проходят даром. Недавно одному нелегалу его жадность очень дорого обошлась. Он запросил с пассажиров двести тридцать евро за то, чтобы доставить их от аэропорта в центр города. Те заплатили, но подали жалобу в профессиональное объединение таксистов. А уже эта организация обратилась в суд, обвиняя мошенника в том, что тот нанес ущерб репутации всех водителей такси.

Вместе с водителем судили двух его сообщников. Они путались в показаниях, утверждая, что пассажиры были пьяны, их стошнило в машине, ее пришлось очищать, отсюда и дополнительные расходы. Но суд им не поверил. В качестве наказания водителю назначили штраф в сумме двести евро и лишили прав на год. У его сообщника, также находившегося в машине, права отобрали на полгода. Вдвоем им придется оплатить пассажирам ущерб – тысячу евро. Третьего сообщника в машине не было, но он передал таксисту-нелегалу свои водительские права. За это – штраф тысяча евро, и такая же сумма за соучастие в незаконной деятельности, сообщает Hromadske.ua.