Специалисты Самарского государственного медицинского университета в сотрудничестве с инженерами корпорации «Ростех» разработали очки, предназначенные для борьбы с нарушениями сна. В очки встроен источник света, аналогичного солнечному спектру, наблюдаемому в промежутках между шестью и десятью часами утра, а также между четырнадцатью и восемнадцатью часами второй половины дня. Когда такой свет попадает на сетчатку глаза, он «включает» клетки мозга, регулирующие биологические часы организма. Соответственно, при использовании очков утром ночной режим сменяется дневным, и сонливость проходит, а во второй половине дня – наоборот, организм начинает постепенно настраиваться на своевременное засыпание. В каждый из этих периодов очки следует носить по полчаса.

Если все же полностью избавиться от сонливости не удалось, и человек на работе начинает клевать носом, достаточно надеть очки на пятнадцать минут. Будут они полезны и тем, кто работает в ночную смену и должен спать в неурочное время, а также тем, кто в дальних поездках сталкивается со сменой часовых поясов.

Разработка уже была успешно протестирована в Заполярье во время полярной ночи. Очки помогли людям быстрее приспособиться к условиям полного отсутствия солнечного света в течение длительного периода.

Массовое производство новых очков намечено запустить в следующем году, сообщает ТАСС.