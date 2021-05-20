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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Бороться с бессонницей помогут специальные очки

Бороться с бессонницей помогут специальные очки
20 мая
13:31 2021
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Специалисты Самарского государственного медицинского университета в сотрудничестве с инженерами корпорации «Ростех» разработали очки, предназначенные для борьбы с нарушениями сна. В очки встроен источник света, аналогичного солнечному спектру, наблюдаемому в промежутках между шестью и десятью часами утра, а также между четырнадцатью и восемнадцатью часами второй половины дня. Когда такой свет попадает на сетчатку глаза, он «включает» клетки мозга, регулирующие биологические часы организма. Соответственно, при использовании очков утром ночной режим сменяется дневным, и сонливость проходит, а во второй половине дня – наоборот, организм начинает постепенно настраиваться на своевременное засыпание. В каждый из этих периодов очки следует носить по полчаса.

Если все же полностью избавиться от сонливости не удалось, и человек на работе начинает клевать носом, достаточно надеть очки на пятнадцать минут. Будут они полезны и тем, кто работает в ночную смену и должен спать в неурочное время, а также тем, кто в дальних поездках сталкивается со сменой часовых поясов.

Разработка уже была успешно протестирована в Заполярье во время полярной ночи. Очки помогли людям быстрее приспособиться к условиям полного отсутствия солнечного света в течение длительного периода.  

Массовое производство новых очков намечено запустить в следующем году, сообщает ТАСС.       

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