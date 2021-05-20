Бетон – самый распространенный строительный материал и, к тому же, достаточно долговечный, все, что из него построено, может служить от пятидесяти до ста лет. И ученые из Технологического университета Чалмерса в Швеции придумали, как превратить бетонные сооружения в гигантские батареи. До этого никто в мире не пробовал изготовить перезаряжаемую батарею на основе цемента.

Цемент, как известно, главный компонент бетона. Так вот, исследователи встроили в цементную смесь углеродную решетку, покрытую металлом. В результате материал приобретает свойство батареи, причем перезаряжаемой. Да, мощность ее относительно невелика по сравнению со стандартной батареей, но, если в батарею будут превращены огромные здания (а смесью с электродом легко покрыть любую бетонную поверхность), мощность увеличится благодаря масштабам здания.

Как считают разработчики, такой батареи будет достаточно для питания светодиодов, обеспечения соединений мобильной связи современного стандарта в отдаленных районах и защиту строений от коррозии. Теперь ученые думают над тем, как приблизить срок службы таких батарей к сроку службы самих бетонных сооружений, сообщает Buildings.