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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Бетонные многоэтажки могут стать гигантскими батареями

Бетонные многоэтажки могут стать гигантскими батареями
20 мая
13:11 2021
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Бетон – самый распространенный строительный материал и, к тому же, достаточно долговечный, все, что из него построено, может служить от пятидесяти до ста лет. И ученые из Технологического университета Чалмерса в Швеции придумали, как превратить бетонные сооружения в гигантские батареи. До этого никто в мире не пробовал изготовить перезаряжаемую батарею на основе цемента.

Цемент, как известно, главный компонент бетона. Так вот, исследователи встроили в цементную смесь углеродную решетку, покрытую металлом. В результате материал приобретает свойство батареи, причем перезаряжаемой. Да, мощность ее относительно невелика по сравнению со стандартной батареей, но, если в батарею будут превращены огромные здания (а смесью с электродом легко покрыть любую бетонную поверхность), мощность увеличится благодаря масштабам здания.

Как считают разработчики, такой батареи будет достаточно для питания светодиодов, обеспечения соединений мобильной связи современного стандарта в отдаленных районах и защиту строений от коррозии. Теперь ученые думают над тем, как приблизить срок службы таких батарей к сроку службы самих бетонных сооружений, сообщает Buildings.

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