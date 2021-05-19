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Газета "Кишиневские новости"

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Кандидат в депутаты по спискам ПДС уличен в конфликте интересов

19 мая
21:56 2021
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Лидеры ПДС постоянно говорят о борьбе с коррупцией и с кумовством, однако сами оказались замешанными в столь неблаговидных делах. Политформирование включило в список кандидатов под номером 66 Дорела Юрку, которого в 2013 году портал “Moldova Curata” уличила в конфликте интересов.

«В 2013 году Дорел Юрку, нынешний кандидат ПДС, был мэром ком. Хородиште, а его жена секретарем местного совета», – выяснили журналисты портала “Sinteza.org”.

Журналисты напоминают, что законодательство прямо запрещает наличие подчинённого положения в случае совместной работы родственников, рассматривая это как конфликт интересов. Обычно речь идёт о родителях, братьях, сестрах, супругах, дочерях или сыновьях.

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