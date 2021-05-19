Декларация, подписанная и.о. премьера Молдовы в Киеве, носит явно антироссийский характер. Об этом в эфире телеканала NTV-MOLDOVA заявил лидер ПСРМ Игорь Додон.

«Это очень опасный документ. Я спросил Чокоя: что вы там делали, кто вас уполномочил. Кому нужна это совместная декларация Украины, Молдовы и Грузии? У нас нерешенная приднестровская проблема, а они что-то подписывают против кого-то», – сказал Додон.

Председатель ПСРМ отметил, что документ, подписанный в Киеве необходимо аннулировать.