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Газета "Кишиневские новости"

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И.О. премьера Молдовы Чокой подписал опасный антироссийский документ

И.О. премьера Молдовы Чокой подписал опасный антироссийский документ
19 мая
21:56 2021
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Декларация, подписанная и.о. премьера Молдовы в Киеве, носит явно антироссийский характер. Об этом в эфире телеканала NTV-MOLDOVA заявил лидер ПСРМ Игорь Додон.

«Это очень опасный документ. Я спросил Чокоя: что вы там делали, кто вас уполномочил. Кому нужна это совместная декларация Украины, Молдовы и Грузии? У нас нерешенная приднестровская проблема, а они что-то подписывают против кого-то», – сказал Додон.

Председатель ПСРМ отметил, что документ, подписанный в Киеве необходимо аннулировать.

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Ирина Нам

Ирина Нам

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