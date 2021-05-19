ПКРМ и ПСРМ создали блок, чтобы победить на выборах и навести в стране порядок. Об этом в рамках передачи “Главный вопрос” на “НТВ Молдова” заявил Игорь Додон. Он отметил, что факт создания блока вызвал столько критики со стороны оппонентов, так как последние были уверены в своем выигрыше, однако теперь ситуация кардинально изменилась, и они боятся.

«Сейчас у нас есть шанс сформировать в парламенте парламентское большинство из единомышленников, потому что и наши коллеги-партнёры по блоку коммунисты, и моя команда – мы единомышленники. Мы начинали все вместе, вместе создавали, созидали Молдову до 2009-го года, и мы можем сейчас твердо заявить, что мы можем снова поднять Молдову с колен», – сказал он. Председатель ПСРМ добавил, что создание блока нашло широкую поддержку среди населения.

«Важно, чтобы люди поверили, что мы можем победить. Правые себя вели очень нагло, чуть ли не ногами двери открывали. Но сейчас граждане очень воодушевлены, вспоминают хорошие времена, которые были тогда, говорят, что тот период был лучшим», – добавил Додон.