Игорь Додон работал на всех вверенных ему участках очень ответственно, а одним из примеров такого отношения является порт в Джурджулештах. Об этом заявил третий президент Молдовы Владимир Воронин.

«Додон трудился и развивал порт Джурджулешты – он был ответственным. Мы строили дорогу, там сложно было развивать инфраструктуру, я туда лично выезжал, знаю каждый метр, который мы выстраивали – потому что все давалось с большим трудом! Это была адская работа», – заявил Владимир Воронин.

Воронин напомнил, что работы были завершены в рекордные сроки – за полтора года.