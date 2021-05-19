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Газета "Кишиневские новости"

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Воронин: Додон участвовал в развитии порта в Джурджулештах

19 мая
21:26 2021
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Игорь Додон работал на всех вверенных ему участках очень ответственно, а одним из примеров такого отношения является порт в Джурджулештах. Об этом заявил третий президент Молдовы Владимир Воронин.

«Додон трудился и развивал порт Джурджулешты – он был ответственным. Мы строили дорогу, там сложно было развивать инфраструктуру, я туда лично выезжал, знаю каждый метр, который мы выстраивали –  потому что все давалось с большим трудом! Это была адская работа», – заявил Владимир Воронин.

Воронин напомнил, что работы были завершены в рекордные сроки – за полтора года.

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