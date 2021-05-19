На сегодняшний день в стране 245510 человек прошли лечение и 6053 умерли от инфекции COVID-19.

На 19 мая в Молдове подтверждены 254213 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 1266 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 14393 человека находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализирован 1021 пациент с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 124 в крайне тяжелом состоянии (20 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).