Среди таких примеров он назвал продажу порта в Джурджулештах западному банку, переход контроля над банковской системой иностранцам, намеренное банкротство предприятия Железная дорога Молдовы.

«Государство должно заботиться о своих стратегических интересах. Иначе в один день проснемся без ничего и присоединенным к кому-нибудь», – заявил Воронин.

Напомним, что блок коммунистов и социалистов назвал защиту Молдовы от внешнего вмешательства основной своей целью.