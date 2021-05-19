Молдова теряет свои стратегические объекты
19 мая
21:16 2021
Среди таких примеров он назвал продажу порта в Джурджулештах западному банку, переход контроля над банковской системой иностранцам, намеренное банкротство предприятия Железная дорога Молдовы.
«Государство должно заботиться о своих стратегических интересах. Иначе в один день проснемся без ничего и присоединенным к кому-нибудь», – заявил Воронин.
Напомним, что блок коммунистов и социалистов назвал защиту Молдовы от внешнего вмешательства основной своей целью.