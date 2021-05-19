Среда, 19 мая 2021, 00:45

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Молдова теряет свои стратегические объекты

Молдова теряет свои стратегические объекты
19 мая
21:16 2021
Версия для печати

Среди таких примеров он назвал продажу порта в Джурджулештах западному банку, переход контроля над банковской системой иностранцам, намеренное банкротство предприятия Железная дорога Молдовы.

«Государство должно заботиться о своих стратегических интересах. Иначе в один день проснемся без ничего и присоединенным к кому-нибудь», – заявил Воронин.

Напомним, что блок коммунистов и социалистов назвал защиту Молдовы от внешнего вмешательства основной своей целью.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,75+0,47%
EUR21,61+0,07%
GBP25,06–0,01%
UAH0,65+0,39%
RON4,38+0,05%
RUB0,24+0,35%

Курсы валют в MDL на 19.05.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд