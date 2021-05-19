Иностранные послы позволяют себе в Молдове то, что не входит в компетенцию дипломатов. Об этом заявил Владимир Воронин в эфире канала “Primul in Moldova”.

«У нас здесь хотят хозяйничать. Посол США ходит по разным учреждениям, везде и всюду. Не думаю, что он позволяет себе ходить вот так по Белому дому, а здесь – пожалуйста», – сказал Воронин.

Он упомянул также польского и румынского послов, которые также позволяют, по его словам, то, что не входит в их компетенцию.