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Газета "Кишиневские новости"

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Владимир Воронин: Послы хотят хозяйничать в Молдове

Владимир Воронин: Послы хотят хозяйничать в Молдове
19 мая
21:16 2021
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Иностранные послы позволяют себе в Молдове то, что не входит в компетенцию дипломатов. Об этом заявил Владимир Воронин в эфире канала “Primul in Moldova”.

«У нас здесь хотят хозяйничать. Посол США ходит по разным учреждениям, везде и всюду. Не думаю, что он позволяет себе ходить вот так по Белому дому, а здесь – пожалуйста», – сказал Воронин.

Он упомянул также польского и румынского послов, которые также позволяют, по его словам, то, что не входит в их компетенцию.

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