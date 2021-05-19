Председатель Партии коммунистов Владимир Воронин уверен, что только блок ПКРМ-ПСРМ способен изменить ситуацию в стране.

«У власти должны быть люди, которые умеют что-то делать профессионально, а сегодня страной управляют те, кто ничего не умеют. Я не вижу других сил в Молдове, которые могли бы изменить ситуацию, кроме блока коммунистов и социалистов. У нас опыт. В нашей команде люди, которые занимали серьезные государственные должности, в команде ПСРМ – Додон был президентом, Гречаный была премьером… Эти люди знают, как управлять страной, как управлять финансами, как формировать бюджет», – подчеркнул Владимир Воронин в эфире программы “Интервью недели” на телеканале “Первый в Молдове”.