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Газета "Кишиневские новости"

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Воронин: В Молдове изменить ситуацию сможет только блок ПКРМ-ПСРМ

Воронин: В Молдове изменить ситуацию сможет только блок ПКРМ-ПСРМ
19 мая
21:16 2021
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Председатель Партии коммунистов Владимир Воронин уверен, что только блок ПКРМ-ПСРМ способен изменить ситуацию в стране.

«У власти должны быть люди, которые умеют что-то делать профессионально, а сегодня страной управляют те, кто ничего не умеют. Я не вижу других сил в Молдове, которые могли бы изменить ситуацию, кроме блока коммунистов и социалистов. У нас опыт. В нашей команде люди, которые занимали серьезные государственные должности, в команде  ПСРМ – Додон был  президентом, Гречаный была премьером… Эти люди знают, как управлять страной, как управлять финансами, как формировать бюджет», – подчеркнул Владимир Воронин в эфире программы “Интервью недели” на телеканале “Первый в Молдове”.

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