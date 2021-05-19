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Газета "Кишиневские новости"

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ПСРМ продолжит поддержку социальных программ по поддержке семьи

ПСРМ продолжит поддержку социальных программ по поддержке семьи
19 мая
17:46 2021
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ПСРМ продолжит продвигать проекты, основной целью которых является защита и поддержка института семьи, заявила депутат – социалист Алла Дарованная. Член парламентского комитета по социальной защите, здоровью и семье уточнила, что параллельно с внесением поправок в Конституцию ПСРМ предложит уголовное наказание за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

«Мы продолжим продвигать и поддерживать социальные программы, главной целью которых является защита и поддержка института семьи, посредством представленных на прошлой неделе проектов и поправок к Конституции, касающихся законодательной поддержки традиционной семьи, возрождения и развития семейного капитала и введение наказания, вплоть до уголовной ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений», — заявил депутат.

На прошлой неделе депутаты ПСРМ представили законопроект, в котором предлагается ввести конституционный запрет на однополые браки и прямо указать в Основном законе, что семья – это исключительно союз между мужчиной и женщиной. Социалисты заявляют, что данные изменения в Конституции необходимы, учитывая, что в последние годы увеличивается число нападок на традиционные ценности и семью.

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