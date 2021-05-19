Сотни местных советников со всей страны, а также мэры населенных пунктов подписали декларации, в которых приветствуют создание избирательного блока коммунистов и социалистов. В документах, опубликованных на сайте ПСРМ, указывается, что совместные действия этих партий, стоящих на государственных позициях, могут защитить страну от тех, кто стремится к ликвидации Молдовы.

Подписавшие напоминают, что Молдова развивалась, когда ею управляли лидеры ПСРМ и ПКРМ – в период, когда Владимир Воронин был президентом страны, Зинаида Гречаный – премьер-министром, а Игорь Додон – вице-премьером, министром экономики.

Местные избранники считают, что люди на местах очень надеются, что именно избирательный блок коммунистов и социалистов будет способствовать стабильности, процветанию страны и каждого гражданина в отдельности.