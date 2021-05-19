В 2019-2021 годах ПСРМ и Игорь Додон выдвинули десятки законопроектов, призванных улучшить жизнь граждан. Депутат ПСРМ Алла Дарованная заявила, что по предложению социалистов парламент X созыва голосовал за увеличение зарплат, пенсий, социальных пособий, индексацию дважды в год всех пенсий.

Так, по инициативе Игоря Додона, пенсионеры и получатели социальных пособий с низкими доходами получали единовременную выплату от государства. В 2020 году ее размер составил 700 леев, а получателями стали 581 тыс. человек. С 1 октября 2020 года размер выплаты был увеличен до 900 леев, а количество получателей возросло до 643 тыс. В 2021 году свыше 673 тыс. человек получили единовременную выплату, размер которой составил уже 1 тыс. леев.

Также впервые по инициативе социалистов пенсии индексировались дважды в год. В нынешнем – с 1 апреля – они выросли на 3,89% для 663 тыс. пенсионеров. В итоге минимальный размер пенсии вырос до 1188 леев, а средний размер составил – 2208 леев.

По инициативе социалистов была ускорена и процедура перерасчета пенсий для тех, кто еще работает. В результате пенсии практически удваиваются.

Также по инициативе ПСРМ был снижен пенсионный возраст: для женщин до 57 лет, для мужчин – до 62 лет. Закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

Дарованная сообщила и о повышении выплат различным категориям граждан: от ветеранов и участников вооруженных конфликтов до пособия при рождении ребенка.

По предложению ПСРМ выплачивается пособие родственником медиков, скончавшихся от COVID-19. Дарованная сообщила, что социалисты продолжат продвигать аналогичные проекты и в следующем составе парламента.

«ПСРМ продемонстрировала последовательность в продвижении своей программы. И не так как другие партии, которые думают об избирателях только во время избирательной кампании. Мы отправимся в районы, чтобы разговаривать с людьми о всех этих социальных идеях. Познакомим с ними каждого гражданина, расскажем, что нам удалось и что предстоит сделать. Мы никогда не делили людей на хороших и плохих, на наших и ваших. Мы решительно настроены способствовать улучшению жизни каждого гражданина. Во главе с председателем партии Игорем Додоном мы продвигали и будем продвигать концепцию социального благосостояния и бороться с социальным неравенством», — заявила депутат.