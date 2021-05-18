Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 18 мая 245263 излечившихся
18 мая
19:51 2021
На сегодняшний день в стране 245263 человека прошли лечение и 6043 умерли от инфекции COVID-19.
На 18 мая в Молдове подтверждены 253075 случаев заражения новым коронавирусом.
В настоящее время 1249 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 14320 человек находятся под наблюдением врачей на дому.
Всего в медицинские учреждения госпитализированы 1049 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 134 в крайне тяжелом состоянии (25 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).