На сегодняшний день в стране 245263 человека прошли лечение и 6043 умерли от инфекции COVID-19.

На 18 мая в Молдове подтверждены 253075 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 1249 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 14320 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 1049 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 134 в крайне тяжелом состоянии (25 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).