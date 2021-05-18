Вторник, 18 мая 2021, 22:38

Газета "Кишиневские новости"

Наука

Назад на главную Подписаться на RSS

Постоянные переработки могут привести к проблемам с сердцем

Постоянные переработки могут привести к проблемам с сердцем
18 мая
19:41 2021
Версия для печати

Постоянные переработки приводят к смерти сотен тысяч людей каждый год, заявили представители ВОЗ.

Первое в своем роде глобальное исследование выявило, что 745 тыс. человек умерли в 2016 году от болезней сердца, вызванных регулярными переработками. В соответствии с полученными данными, наиболее подверженными этой проблеме регионами оказались Передняя Азия и Запад Тихого океана. По мнению представителей ВОЗ, смертность от длительных рабочих часов может многократно возрасти из-за коронавирусной пандемии, когда многие переходят на удаленную работу. Ученые обнаружили, что работа сверх 55 часов в неделю на 35% повышает вероятность сердечного приступа и на 17% повышает риск смерти от болезней сердца, в сравнении со стандартными 35-40 часами занятости в неделю.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,660,00%
EUR21,59+0,54%
GBP25,07+0,34%
UAH0,640,00%
RON4,38+0,54%
RUB0,24+0,04%

Курсы валют в MDL на 18.05.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд