Постоянные переработки приводят к смерти сотен тысяч людей каждый год, заявили представители ВОЗ.

Первое в своем роде глобальное исследование выявило, что 745 тыс. человек умерли в 2016 году от болезней сердца, вызванных регулярными переработками. В соответствии с полученными данными, наиболее подверженными этой проблеме регионами оказались Передняя Азия и Запад Тихого океана. По мнению представителей ВОЗ, смертность от длительных рабочих часов может многократно возрасти из-за коронавирусной пандемии, когда многие переходят на удаленную работу. Ученые обнаружили, что работа сверх 55 часов в неделю на 35% повышает вероятность сердечного приступа и на 17% повышает риск смерти от болезней сердца, в сравнении со стандартными 35-40 часами занятости в неделю.