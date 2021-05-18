Пластиковые отходы Великобритании отправляются в Турцию и нелегально сбрасываются на территории чужого государства, сообщает ВВС.

Международная организация «Гринпис» опубликовала данные, в соответствии с которыми только за прошлый год Британия экспортировала 40% всех своих пластиковых отходов или 210 тыс. тонн в Турцию. Предположительно, мусор должен был бы перерабатываться, однако расследование «Гринпис» выявило, что пластик отправляется в поля, засоряет речные пути и попросту валяется на дорогах. Великобритания является мировым лидером по пластиковому загрязнению окружающей среды. Правительство Королевства неоднократно выносило на обсуждение данную проблему, но с методами ее решения так и не определилось. В отчете «Гринпис» Турция фигурирует, как «крупнейшая свалка для пластиковых отходов Европы».