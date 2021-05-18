Всего за сутки свыше 6 тыс. мигрантов из Марокко достигли границ Испании в полуанклаве Сеута, пишет ВВС.

Власти Испании сообщили, что беженцы, преимущественно из Марокко, добрались вплавь. Нелегалы отказываются покидать территорию Испании, однако около 2 700 из них удалось отправить обратно на родину. Сеута давно выступала своего рода магнитом для африканских мигрантов. На подмогу пограничной полиции были отправлены военные силы. Поступило сообщение, что полицейским из марокканского города Фнидек, граничащего с Сеутой, пришлось применить слезоточивый газ, чтобы остановить очередную толпу граждан, намеревавшихся незаконно попасть на территорию Испании.