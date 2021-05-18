фото: ziuadeazi.md













фото: ziuadeazi.md















Чрезвычайная ситуация в Кагуле. Более 30 человек, вооруженных палками, в том числе мэр и два советника ПДС, штурмовали землю фермера из коммуны Пелиней Кагульского района, уничтожая все, что оказывалось у них на пути, сообщает ziuadeazi.md. Среди поврежденного имущества насосная станция, труба и фильтр на озере – накопителе. Есть и пострадавший от их действий – это совладелец земли по имени Ион.

В толпе нападавших мужчина узнал двух советников, а также мэра Тудора Луку от ПДС, которые активно участвовали в разрушении его насосной станции.

«Там были два советника – Логин Виорел, Черчел Ион, мэр, и несколько жителей села. Это то, что я увидел. Если бы меня вытащили из машины, превратили бы меня в пыль. У них были большие палки, вооружены были, как на войне», – добавил Ион.

По словам мужчины, ущерб, нанесенный в результате этого нападения, составил 50 тысяч леев, а в случае повреждения водяного насоса ущерб превысит 230 тысяч леев.

Это не первый случай конфликта. Все дело в том, что земля Иона находится в непосредственной близости от пруда в коммуне Пелиней и аграрий – единственный, кто построил ирригационную систему и использует воду из пруда для орошения своих виноградников.

Ситуация вызовет недовольство других фермеров в селе, а посетившие населенный пункт журналисты издания «ziuadeazi.md» констатировали: все, что можно было испортить из оборудования – выведено из строя.

Мэр Тудор Лука признает, что был на месте происшествия, но говорит, что не видит в произошедшем ничего особенного.

«Я пробыл там недолго и не видел, чтобы кто-то агрессивно действовал. К сожалению, подобные события происходят каждый день», – сказал мэр коммуны Пелиней Тудор Лука.