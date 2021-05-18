Кратковременный дождь сегодня стал причиной наводнения на основных транспортных артерий в Бельцах. В интернете появились кадры с улицы Михай Витязул северной столицы, на которой видно состояние дорог после осадков. Жители возмущены бездействием местных властей, в особенности мэра Ренато Усатого.

«Так выглядит сила в правде», — написал один из пользователей, намекая на предвыборный лозунг Усатого.

«И так каждый раз, когда идут дожди, специально сделали для тех, кто не может позволить себе отдых на море», — дополняют жители города.

Горожане недоумевают, почему мэр Ренато Усатый с начала нынешнего года уже в четвертый раз отправился на каникулы в то время, как город пребывает в столь плачевном состоянии.