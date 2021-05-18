Председатель ПСРМ Игорь Додон 18 мая, в Международный день музеев, совершил визит в кишиневский Дом-музей А.С. Пушкина. На встрече с сотрудниками он подчеркнул важность успешного завершения реставрации музейного комплекса, который символизирует многовековую дружбу между народами Молдовы и России, объединенными, в том числе, жизнью и творчеством Пушкина.

«Был рад увидеть полностью отреставрированный дом, в котором жил великий русский поэт в течение первых месяцев своей бессарабской ссылки, начавшейся в сентябре 1820 года. Сейчас идет следующий этап реконструкции, который предусматривает ремонт залов экспозиции и других объектов музейного комплекса», — написал по завершении встречи Игорь Додон.

Напомним, что полная реконструкция Дома-музея А.С. Пушкина осуществляется по инициативе Игоря Додона и благодаря меценатской помощи бизнес-посла «Деловой России» в Молдове Игоря Чайки.