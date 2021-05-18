По инициативе фракции ПСРМ парламент 10-го созыва принял несколько законов, направленных на укрепление и поддержку одной из важнейших отраслей национальной экономики – сельского хозяйства.

Председатель парламентского комитета по сельскому хозяйству и пищевой промышленности Раду Мудряк рассказал, что в пандемический и засушливый год по инициативе социалистов был реализован ряд мер по поддержке фермеров.

Таким образом, более 300 млн леев было направлено на компенсацию убытков от засухи зерновых культур первой группы. Еще 100 млн леев было выплачено государством для субсидирования процентов по кредитам, взятым фермерами в банках. Государство также возместило НДС на сумму 200 млн леев. В то же время фермеры получили 200 млн леев за отсрочку выплаты процентов на приобретение сельхозтехники.

В 2020 году упрощен порядок предоставления сельскохозяйственных субсидий и утверждена авансовая субсидия до 5% для сельхозпроизводителей. Также были снижены налоги в фонд вина и упрощен доступ к ирригационным системам.

По инициативе депутатов ПСРМ парламент также проголосовал за ряд поправок, касающихся зоотехнической, кадастровой сфер.

«Деятельность фракции была продуктивной, потому что сельское хозяйство является основной отраслью в Молдове и не менее важной с точки зрения обеспечения продовольственной безопасности в стране», — сказал председатель парламентского комитета по сельскому хозяйству.