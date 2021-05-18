Александр Лукашенко одобрил изменения в закон о национальной безопасности Республики Беларусь, сообщает БЕЛТА.

Документ корректирует деятельность представителей внутренних органов и иных правоохранительных подразделений во время пресечения массовых волнений или разгона незаконных демонстраций. В частности, конкретизируются условия для проведения личного досмотра граждан на месте задержания. Сотрудники МВД, согласно поправкам, не несут ответственности за вред здоровью людей, в отношении которых были применены спецсредства, если они, конечно, использовались в соответствие с законом. Для пресечения массовых беспорядков разрешается применять даже боевую технику. Также представители правоохранительных органов наделяются правом запретить проводить кино- и фотосъемку мест, где проводится, например задержание демонстрантов.