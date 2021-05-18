По Тирасполю поползли слухи: памятник Тарасу Шевченко готовят к сносу, и это – политическое решение местных властей, сообщает ресурс «Новости Приднестровья».

По этому поводу глава региона Вадим Красносельский написал в своем телеграм-канале: «Люди, которые следят за событиями в республике, черпая информацию из достоверных источников, а не из сплетен и домыслов, знают, что в Приднестровском госуниверситете идут ремонтные работы. Наверняка слышали и о том, что памятник Тарасу Григорьевичу Шевченко планировали привести в порядок и переставить на облегченный постамент. При демонтаже выяснилось, что собранный из двух частей памятник не был скреплен специальным соединяющим штырем. То, что невежественные провокаторы и подстрекатели позиционируют как вандализм, на деле является исключительно рабочим моментом». Красносельский также многозначительно заметил: «В Приднестровье памятники не уничтожают, их сохраняют и восстанавливают». Монумент Кобзарю стоит у главного корпуса Приднестровского университета.