Вторник, 18 мая 2021, 17:37

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Красносельский пообещал, что Кобзарь не покинет Тирасполь

18 мая
15:16 2021
Версия для печати

По Тирасполю поползли слухи: памятник Тарасу Шевченко готовят к сносу, и это – политическое решение местных властей, сообщает ресурс «Новости Приднестровья».

По этому поводу глава региона Вадим Красносельский написал в своем телеграм-канале: «Люди, которые следят за событиями в республике, черпая информацию из достоверных источников, а не из сплетен и домыслов, знают, что в Приднестровском госуниверситете идут ремонтные работы. Наверняка слышали и о том, что памятник Тарасу Григорьевичу Шевченко планировали привести в порядок и переставить на облегченный постамент. При демонтаже выяснилось, что собранный из двух частей памятник не был скреплен специальным соединяющим штырем. То, что невежественные провокаторы и подстрекатели позиционируют как вандализм, на деле является исключительно рабочим моментом». Красносельский также многозначительно заметил: «В Приднестровье памятники не уничтожают, их сохраняют и восстанавливают». Монумент Кобзарю стоит у главного корпуса Приднестровского университета.  

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,660,00%
EUR21,59+0,52%
GBP25,09+0,40%
UAH0,640,00%
RON4,38+0,51%
RUB0,24+0,13%

Курсы валют в MDL на 18.05.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд