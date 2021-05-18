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Газета "Кишиневские новости"

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«Антимафия» опасается, что Санду выдвинет в премьеры Усатого

18 мая
15:01 2021
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Движение «Антимафия», в лице ее председателя Серджиу Мокану, призвало президента, проевропейские и унионистские парти со всей серьезностью отнестись к предстоящим парламентским выборам.

По мнению политика, если каждое формирование будет отстаивать свои эгоистические интересы, многие не смогут преодолеть пятипроцентный порог, и тогда часть голосов «проевропейского» электората будет потрачено впустую. «Существует неминуемая опасность того, что такое популистское формирование, как «Наша партия», возглавляемая авантюристом и лидером преступного мира Ренато Усатым, наберет такое число мандатов, что президент Майя Санду будет вынуждена выдвинуть его на пост премьер-министра, и в парламенте между ними будет конъюнктурный союз», – опасается Мокану. Чтобы избежать этого, он считает необходимым инициировать переговоры с главой государства. Проевропейские и унионистские партии возьмут на себя обязательство отказаться от участия в выборах и призовут своих сторонников голосовать исключительно за пропрезидентскую «Действие и солидарность». В ответ же Санду должна пообещать выделить в правительстве квоту должностей, которые возьмут себе поддержавшие ее партии. Наивный Мокану. Действующий президент может много чего обещать. В этом убедился ее бывший партнер по избирательному блоку ACUM на парламентских выборах 2019 года, председатель платформы «Достоинство и правда», Андрей Нэстасе. До сих пор он ждет от Санду выполнения обязательств четырехлетней давности.  

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