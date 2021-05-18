Либеральная партия приняла решение перед предстоящими парламентскими выборами присоединиться к союзу, создаваемому альянсом «За объединение румын», говорится в релизе формирования.

В нем, в частности, особо указывается, что пропрезидентская «Действие и солидарность» не захотела брать под свое крыло сторонников вхождения Республики Молдова в состав Румынии. «Члены Либеральной партии решили участвовать в выборах по спискам Альянса, чтобы вместе мы могли сломать лед и заложить фундамент для объединения. Объединение – эта та цель, которую мы должны достичь», – сообщается в релизе. А вот Партия «Национальное единство» под предводительством Октавиана Цыку отказалась от создания блока с альянсом «За объединение румын». По словам депутата, сопредседатель альянса Клаудиу Тырзиу предложил идти в парламент по составленному им списку кандидатов, а это для «Национального единства» «неприемлемо». Цыку напомнил: его партия на местных выборах в Кишиневе заняла четвертое место, в президентской избирательной кампании – шестое, у нее два депутата парламента и 26 территориальных организаций. Это, считает Цыку, весомый ресурс, и за несколько мест в избирательном списке альянса «За объединение румын» он его в чужие руки не отдаст.