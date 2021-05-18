В Национальном органе по неподкупности (НОН) заинтересовались имуществом и заработками почетного председателя Демократической партии Дмитрия Дьякова, сообщает tv8.md

В декларации о доходах депутата парламента обнаружено несоответствие на сумму около 600 тысяч леев между теми деньгами, что получили за несколько лет супруги Дьяковы, и их всевозможными приобретениями. Дело передали в суд. «Это фальшивка, политический заказ. Я надеюсь, что суд вынесет решение и справедливость восторжествует. Они (НОН, ред.) могут делать интерпретации, которые им нравятся, я знаю, что ничего не нарушал и не буду ходить по судам», – заявил Дьяков. Одно заседание суда уже прошло, следующее состоится 31 мая. Ранее Дьяков решил не участвовать в парламентских выборах. Возможно, он принял такое решение, чтобы не компрометировать свое детище – Демпартию.