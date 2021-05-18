Президент Майя Санду отказалась промульгировать поправки в закон о внутренней торговле, настойчиво продвигаемых депутатом Платформы DА Александром Слусарем. Об этом заявил председатель парламентской комиссии по экономике, финансам и бюджету Петру Бурдужа в ходе брифинга для СМИ. Он напомнил, что по инициативе ПСРМ в парламенте был одобрен законопроект, который обязывал торговцев резервировать 50% места на полках для отечественных товаров, а инициатива Слусаря дополняла этот закон.

«Майя Санду еще не одобрила изменения в закон о внутренней торговле. Они предусматривают, что торговые сети не имеют права требовать от отечественных производителей скидку больше 10% и устанавливать срок продвижения больше 60 дней. Это инициатива господина Слусаря. Не понимаем, почему он молчит и ничего не говорит об этом. Ведь он очень настаивал, чтобы закон был одобрен, а теперь ждет, чтобы президент не промульгировал? Не понимаем», — заявил Бурдужа.

Отказ Майи Санду одобрить закон о внутренней торговле вызвал недовольство среди отечественных производителей. Согласно заявлению ассоциации „UniAgro Protect”, еще в 2017 году они совместно с Минсельхозом начали работу по совершенствованию законодательных документов для упорядочивания своих отношений с торговыми сетями.

Напомним, что Майя Санду не впервые блокирует законодательные инициативы, призванные поддержать местных производителей. В 2019 году, будучи премьером, она отозвала из парламента закон, обязывающий торговые сети обеспечивать местным компаниям 50% в ассортименте продукции. Тогда ее обвинили в лоббировании интересов крупных зарубежных компаний.