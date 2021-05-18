ПСРМ резко раскритиковала решение трех производителей повысить цены на хлеб, назвав случившиеся «политической диверсией против граждан». Председатель парламентского комитета по сельскому хозяйству и пищевой промышленности, депутат-социалист Раду Мудряк сообщил, что объективных причин для роста цен нет, так как на внутреннем и внешнем рынках наблюдается снижение стоимости на муку и пшеницу.

Депутат утверждает, что повышение носит ярко выраженный политический оттенок, и было намеренно осуществлено перед досрочными парламентскими выборами, чтобы дать ПДС возможность спекулировать на этой теме.

Согласно анализу, представленному депутатом, в марте цена на муку I категории составляла 6-6,50 леев, а сегодня мука стоит 5,6 – 5,8 лея. При этом стоимость зерновых на мировом рынке в марте составляла 245 евро, сейчас – 216 евро. Мудряк отметил, что необходимое ежемесячное потребление пшеницы в Молдове составляет 25-30 тысяч тонн.

«Сегодня у нас в резерве остается 50 тысяч тонн пшеницы. Первый урожай пшеницы будет в начале июля. Очевидно, что фермеры после засушливого года постараются реализовать свою продукцию по цене 4 лея, а не ждать месяц, когда она будет стоить 3 лея. Мы обеспечены до следующего урожая пшеницей и мукой для снабжения граждан хлебом», — сказал депутат.

Председатель комитета по сельскому хозяйству и пищевой промышленности отметил, что, несмотря на падение цен на пшеницу и муку, три экономических агента повысили цены на хлеб одновременно, практически в один день.

«Это картельный сговор? Пахнет политикой? Я думаю, да. Кто-то хочет сейчас, накануне кампании, спровоцировать какие-то фирмы и пытается обвинить всех социалистов. У нас были слушания в комитете, на которых присутствовали представители ПДС и Платформы DА. Мы не будем сидеть сложа руки и смотреть как кто-то пытается устроить социальный бунт», — сказал Мудряк.