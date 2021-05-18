В 2019-2021 гг. фракция ПСРМ предложила 111 законопроектов экономической, финансовой и банковской направленности, а 90% из них были одобрены парламентом. Об этом рассказал депутат – социалист, председатель парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Петру Бурдужа в ходе брифинга для СМИ, подводя итоги работы самой большой фракции законодательного органа.

Бурдужа отметил, что по инициативе ПСРМ в закон о бюджете и налогово-бюджетной политике были включены программы поддержки населения, предпринимателей, в том числе и для сферы HORECA. Другим важным проектом, одобренным парламентом, стала инициатива социалистов о продлении действия патента до 31 декабря 2022 года.

Социалисты поддерживали и местные власти. Мэрии Кишинева удалось импортировать 30 троллейбусов без оплаты НДС, что позволили улучшить транспортное сообщение в период пандемии. Также был одобрен законопроект, способствующий открытию в Гагаузии производственного парка.

По инициативе ПСРМ, одобрен ряд законов, направленных на борьбу с COVID-19.

«Закон об упрощении процедуры закупки вакцины от COVID-19. Закон об освобождении от уплаты сборов при приобретении вакцины. Закон о компенсации расходов на электроэнергию в период ЧП. Майя Санду не промульгировала этот закон – это антинародное решение, и Майя Санду должна объяснить гражданам, почему она так поступила», – заявил Бурдужа.

Депутат ПСРМ напомнил, что команда, в которую он входит, стала инициатором отмены так называемого закона о миллиарде, который вынуждал граждан возмещать украденные из банков средства. Первый подобный закон был аннулирован Конституционным судом, а второй, одобренный в мае, Майя Санду отказывается промульгировать.

«Таким образом, граждане продолжат оплачивать украденный миллиард, потому что, по мнению Майи Санду, это самое верное решение. Именно поэтому теперь ясно, почему она в 2014 году голосовала в правительстве за кражу миллиарда», — сказал Буржуда.