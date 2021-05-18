Что на самом деле будут решать граждане на внеочередных выборах в парламент страны

Только неисправимые оптимисты и мечтатели ждут от внеочередных выборов в молдавский парламент новых идей, лексики, программ, перспективы. Можно назвать таких людей и по-другому. Но что есть политика, если не обман наивных избирателей? После президентских выборов в США, в «цитадели» демократии, даже в западном мире развеялись иллюзии. 124 отставных военных генерала США в открытом обращении указывают, что выборы главы государства в 2020 году проводились с многочисленными нарушениями, а проще говоря, были сфальсифицированы. Мало того, новая администрация Байдена своими действиями поставила под угрозу существование США как конституционной республики, нарушает фундаментальные права граждан, действует по-диктаторски. Но демократы-то говорили о переменах, соблюдении прав, равенстве, восстановлении конституционного порядка.

Поэтому граждане повсюду на выборах повторяют одну и ту же ошибку, покупаясь на обещания политиков.

Конечно же, Молдова не исключение, а наоборот яркий пример того, как население политики водят за нос. Итог 30 лет – коррупция, воровство, миллионеры-чиновники и нищие граждане.

Но хорошо упаковавшиеся представители пропрезидентской партии опять обещают «перемены» и говорят, что граждане достойны лучшей жизни.

В действительности, в повестке дня страны есть только два важных вопроса.

Первый проистекает из обстоятельств, связанных с колониальным статусом РМ. После молдавского майдана, погромов апреля 2009 года, страна перешла под протекторат Запада. Об этом, как уже не раз приходилось писать, оповестили флаги ЕС и Румынии, вывешенные на здании разграбленного и подожженного парламента. Далее статус подконтрольной территории был оформлен соглашением об ассоциации с ЕС. После этого за деньги, кредиты и гранты Запада, кишиневские власти обязаны принимать законы и выполнять условия по указке из Вашингтона и Брюсселя.

В настоящее время послы ЕС, США и Румынии открыто указывают, что тот или иной закон нужно принять, либо отменить, навязывают идентичность, продвигают на высшую государственную должность «правильного кандидата». И вот теперь этот «правильный кандидат» отказывается подписать принятый парламентом закон, освобождающий граждан от повинности выплачивать украденные из банковской системы Молдовы миллиарды. И это при том, что саму «кражу века» организовали ставленники Запада (Плахотнюк, Филат, Лянкэ и др). А нынешний президент Майя Санду голосовала за выделение миллиардов банкам в рамках схемы вывода денег из страны.

Есть еще много других разных аргументов, подтверждающих вывод о неоколониальной зависимости Республики Молдова. А местные и зарубежные политологи уже почти в один голос говорят, что решения по главным вопросам страны принимаются в посольстве США.

Поэтому вопрос номер один для граждан страны: согласны ли вы, чтобы все продолжалось в том же духе? Если нас такой колониальный статус устраивает, то День независимости надо отменить, потому что этот праздник превращается в издевательство и насмешку. Зачем самим себе врать?

Второй очень важный вопрос озвучил на днях экс-советник Дональда Трампа по национальной безопасности и экс-посол США в ООН Джон Болтон. Он говорит: «Молдова, зажатая между Украиной и Румынией, представляет собой замороженный конфликт, готовый к «разморозке», а решительное новое правительство в Кишинёве теперь даёт Вашингтону возможность активизировать свои действия». Молдова, как и остальные страны «серой зоны», постсоветские государства, должны перейти под «крыло» НАТО. Нахождение российских военных в Приднестровье этому мешают, и от них надо избавиться. Ранее эту цель, (вывод российских миротворцев), озвучивала и президент страны. Но сейчас перед выборами, чтобы опять облапошить «элехторат», стратегическую цель будут преподносить в иной упаковке. Формулировки и действия будут тщательно выверены с тем, чтобы усыпить бдительность максимального количества граждан.

Но зерна от плевел надо отделять. Поэтому вопрос номер два – «разморозка» приднестровского конфликта и вступление в НАТО. Украина и Грузия давно просятся в альянс, эта тема в повестке дня и активно обсуждается. А если молдавская власть будет единодушной, пропрезидентская партия получит в парламенте большинство, то и Кишинев станет частью «трио кандидатов».

Вопросы войны и мира, а также статуса страны – что может быть важнее? Это и есть та самая «печка», от которой и следует, на мой взгляд, плясать молдавскому избирателю.