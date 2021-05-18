Декан факультета политических наук Александру Солкан предполагает, что после выборов 11 июля последуют ещё одни досрочные выборы. Преподаватель считает, что после подсчета голосов некоторые политики вновь потребуют проведения выборов.

«Анализируя данные надёжных соцопросов, следя за дебатами, изучив списки, зная политическую культуру и представителей политического класса, не надо быть пророком, чтобы понять, что вскоре после выборов летом некоторые важные политики потребуют снова досрочных», – заявил учёный.

«Легко предположить и претензии. Так, модель управления в Молдове, в большой степени, из-за популизма и конъюнктуры не отвечает реальности и существующим вызовам. Демократическая модель Молдовы предлагает два варианта: стабильность в условиях монополии одного центра власти, что как мы знаем ведёт к хищениям авторитарного характера, или нестабильность с повторением досрочных выборов», – написал Солкан.

Председатель ПСРМ Игорь Додон неоднократно заявлял, что КС создал опасный прецедент. Лидер социалистов считает, что теперь Майя Санду может распускать парламент по своему усмотрению. Такого же мнения придерживаются и ряд известных специалистов в конституционном праве.