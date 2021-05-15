В Демократической партии еще до конца не сформировали список кандидатов в депутаты, возникли неожиданные проблемы.

Почетному председателю Демпартии Дмитрию Дьякову было предложено пятое место. Однако патриарх пока отказывается идти на выборы, и сказал коллегам, что хотел бы предложить на свое место кого-то другого. Эта инициатива вызвала у однопартийцев, мягко говоря, недоумение. Сама Демократическая партия считается детищем Дьякова. Он, кстати, впервые стал депутатом парламента в 1994 году по спискам Аграрно-демократической партии, хотя и не состоял в ее рядах. С перерывом в 2001-2005 годах всегда имел мандат члена законодательного органа и даже возглавлял его. У Дьякова не только политический опыт, но и чутье. Вероятно, он понял, что перспектив у демократов никаких. Вот и решил отойти в сторону. Да и понять, что дальше пустота было нетрудно, только вчера несколько мэров из Унгенского района покинули ряды демократов, объяснив свой поступок недовольством внутренней политикой партии. Вероятно, они были ей очень довольны, когда ДПМ возглавлял Влад Плахотнюк.