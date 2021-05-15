Представители Партии «Действие и солидарность» принесли в Центризбирком свой список кандидатов в депутаты, в него включили 102 человека, несмотря на то, что в парламенте заседает 101 народный избранник, сообщает ИНФОТАГ.

В принципе количество претендентов на должность народного избранника от политформирования регулируется только здравым смыслом, в список можно внести и 1001 человека. Наши чиновники многое могли бы отдать за то, чтобы написать в своей краткой биографической справке: «Был кандидатом в депутаты парламента от партии NN в 2021 году». Возглавил список «Действия и солидарности» ее временный председатель Игорь Гросу. Далее идут: Наталия Гаврилица – неудавшийся премьер, бывший министр финансов, Михай Попшой – вице-председатель парламента, Серджиу Литвиненко – депутат, Андрей Спыну – экс-секретарь администрации президента. Всех 102 кандидатов перечислять не будем. На выборы партия идет под лозунгом «Начнем хорошие времена». Прилагательное «хорошие» активно используется сторонниками Санду. В прошлом году на президентские выборы она шла с призывом «Настало время хороших людей».