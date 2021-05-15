Вчера в Центральной избирательной комиссии прошла жеребьевка, в которой были распределены первые шесть мест в избирательном бюллетене среди партий, уже зарегистрировавшихся в качестве участников парламентских выборов, сообщает МОЛДПРЕС.

Первой оказалась «Строим Европу дома». О ней достаточно знать то, что возглавляет партию экс-заместитель начальника Генерального инспектората полиции Георгий Кавкалюк, личность среди молдавских политических активистов известная и мало уважаемая. На втором – «Гражданский конгресс», созданный по большей части на основе бывших членов Партии коммунистов. Руководят формированием несколько сопредседателей. Третью строку занял блок имени Ренато Усатого, состоящий из двух партий, о существовании одной из которых вспомнили лишь через семь лет после ее создания. На четвертом месте Партия «ШОР». Руководит ею Илан Шор, укрывающийся от молдавского правосудия в Израиле. Пятая – пропрезидентская «Действие и солидарность», в особом представлении она не нуждается. Номер шесть получил избирательный блок партий социалистов и коммунистов. Если сегодня в ЦИКе будут зарегистрированы еще какие-то политформирования, то и среди них будут разыграны следующие места в бюллетене. Всего в выборах имеют право принять участие 53 партии, но одна, Либерально-демократическая, уже отказалась от этой возможности.