В последние дни экс-президента часто спрашивают: почему социалисты заявляют, что Молдова переходит под внешнее управление. Дескать, «нет такой опасности».

В ответ Игорь Додон задает встречный вопрос: а как по-другому назвать последние действия администрации президента, которая уже курируется иностранными советниками? Еще одним доказательством служит то, что Майя Санду отказалась подписывать несколько законопроектов, за которые проголосовал парламент.

«Санду вместе с МВФ выступают против Закона об отмене так называемого «закона о миллиарде», на основании которого предыдущие правительства возложили на плечи наших людей выплату миллиарда, украденного из трех банков (гражданам Молдовы предстоит вернуть из собственных карманов более 20 млрд леев).

Санду вернула парламенту законы 69 и 70 от 23.04.2021, согласно которым государство компенсировало бы расходы на электроэнергию для домашних потребителей в апреле и мае. Речь идёт о поддержке более 1,2 млн домохозяйств (более 2 млн граждан остались без помощи от государства).

Санду отклонила закон 60 о внутренней торговле из-за страха перед Европейским Союзом (раньше Михалко, посол ЕС, в ультимативной форме требовал не принимать этот закон). Законопроект устанавливал обязательную норму для торговых сетей, в которых доля товаров отечественного производства составляла бы не менее 50%.

Президент вернула в парламент закон 72, который дал бы нынешнему временному правительству право подписывать международные договоры с финансовыми обязательствами для Республики Молдова и право нанимать и увольнять должностных лиц и чиновников. Молдова не получит более 50 млн долларов внешней помощи для финансирования сотен проектов по водоснабжению, включая важнейшие проекты для городов Сороки и Комрат.

Все эти проекты законов соответствовали интересам наших граждан и местных производителей. Люди очень ждали и надеялись на помощь государства.

Президент решила, что интересы западных корпораций, МВФ и внешних доноров превыше национальных интересов республики Молдовы. Это не просто вредительство – это предательство национальных интересов!», – приводит Игорь Додон убедительные доказательства начала процесса перехода Молдовы под внешнее управление.

Председатель ПСРМ считает, что после парламентских выборов правые партии вместе с президентом Майей Санду увеличат пенсионный возраст (на чем также настаивает МВФ), ликвидируют районы и маленькие села (такая реформа была уже разработана при альянсах за европейскую интеграцию), полностью уничтожат местных производителей (чтобы очистить путь для импортных товаров), полностью отдадут под внешнее управление западных кураторов парламент, правительство и другие государственные институты.

«Мы, народ Молдовы, можем и должны этому помешать. Уверен, что мы справимся. Вместе за Молдову!», – написал в заключение лидер социалистов.