Суббота, 15 мая 2021, 15:29

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Непотопляемый Сырбу всплыл у ШОРа

Непотопляемый Сырбу всплыл у ШОРа
15 мая
12:51 2021
Версия для печати

В партии «ШОР» состоят большие оптимисты, они подали в Центризбирком список кандидатов в депутаты, в который вошли 101 человек.

Обычно подобного рода политформирования, реально оценивавшие свою значимость, ранее ограничивались 51 претендентом. Хит-парад потенциальных народных избранников возглавил, прогнозируемо, Илан Шор. Выступая в видеоэфире Facebook(а) он делал себе и товарищам рекламу: «Как всегда наши списки состоят из профессионалов, людей которые идут в парламент не просто ради кресла, а ради дела. Партия ШОР последовательна в своих действиях и решениях». В перечень кандидатов попал и Сергей Сырбу – одиннадцатый в списке. Перечислить, в скольких партиях и парламентских группах он уже перебывал и все «просто ради дела», мало кто возьмется. Также от партии ШОР пройти в парламент намерена и бывшая коллега Сырбу по Партии коммунистов Виолетта Иванов, а также экс-демократы Руксанда Главан и Григоре Респесчук. 

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,660,00%
EUR21,46+0,01%
GBP24,910,00%
UAH0,640,00%
RON4,360,00%
RUB0,240,00%

Курсы валют в MDL на 15.05.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд