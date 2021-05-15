В партии «ШОР» состоят большие оптимисты, они подали в Центризбирком список кандидатов в депутаты, в который вошли 101 человек.

Обычно подобного рода политформирования, реально оценивавшие свою значимость, ранее ограничивались 51 претендентом. Хит-парад потенциальных народных избранников возглавил, прогнозируемо, Илан Шор. Выступая в видеоэфире Facebook(а) он делал себе и товарищам рекламу: «Как всегда наши списки состоят из профессионалов, людей которые идут в парламент не просто ради кресла, а ради дела. Партия ШОР последовательна в своих действиях и решениях». В перечень кандидатов попал и Сергей Сырбу – одиннадцатый в списке. Перечислить, в скольких партиях и парламентских группах он уже перебывал и все «просто ради дела», мало кто возьмется. Также от партии ШОР пройти в парламент намерена и бывшая коллега Сырбу по Партии коммунистов Виолетта Иванов, а также экс-демократы Руксанда Главан и Григоре Респесчук.