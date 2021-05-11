У президента Майи Санду нет желания объединить людей, ее риторика – это риторика ненависти, истерии, поиска внутреннего врага и, конечно же, она будет спекулировать связями, которые у нее есть с Западом. Об этом в эфире телеканала “Primul în Moldova” заявил заместитель председателя парламента, депутат от ПСРМ Влад Батрынча.

«Она(Санду-ред.) не скажет честно, что договорилась с Западом о сокращении 2/3 районов, не скажет открыто, что закроет некоторые больницы. Что касается ликвидации школ, то ей удалось это вместе с Филатом. Вот такие люди справа», – сказал депутат. Батрынча также заявила, что помимо кризисов, которые сейчас переживает страна, Майя Санду спровоцировала еще один своим решением о проведении досрочных выборов – бюджетно-финансовый кризис.

Напоминаем, что президент Майя Санду обратилась к правительству с просьбой выделить все деньги из Резервного фонда на организацию выборов. Расходы на выборы, по информации ЦИК, составляют 125 миллионов леев, а временное правительство заявляет, что в Резервном фонде есть около 98 миллионов леев. Согласно законодательству, деньги из Резервного фонда предоставляются исключительно на случай чрезвычайных ситуаций, которые могут возникнуть в стране в течение года.