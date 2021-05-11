Призыв ПСРМ объединить левые силы не проявление слабости, а логичный шаг политической зрелости. Об этом заявил исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча. Депутат отметил в ходе передачи на телеканале Primul în Moldova”, что сегодня необходима максимальная консолидация левых партий для восстановления доверия граждан к институтам государства, а ПКРМ является базовым партнёром для социалистов в едином блоке.

Батрынча также заявил, что ПСРМ ведёт переговоры и с другими политиками, не исключив, что в предвыборных списках появятся и другие имена, что поможет консолидации граждан вокруг единого блока. По словам социалиста, сейчас не время для прошлых обид, потому что они не имеют никакого отношения к стране и людям.

«Нужно сформировать политическую силу, которая способна победить на этих выборах, которая способна профессионально управлять страной. Политики должны отказаться от своих амбиций ради интересов граждан. Ситуация непростая. Наша задача – обеспечить соответствующее управление страной ради интересов граждан. Это означает консолидацию госинститутов, экономические проекты, инновации и технологии, индустриализацию. Изменилось восприятие граждан, за 5-6 лет можем придти к консенсусу с левым берегом и объединить страну. Все это принесет пользу в первую очередь гражданам», – сказал Батрынча.

Социалист заявил, что сейчас важным является представительная и профессиональная команда, а также хороший результат на выборах.

«Все коалиции за последние 10 лет обманули ожидания граждан, люди не верят в объединения 2-4-х партий. Мы хотим предложить политическую силу, способную взять на себя ответственность. Мы не воспринимаем политиков типа Майи Санду, которая хочет руководить страной, но отказывается брать ответственность, которая пытается оправдать некомпетентность поиском внутреннего врага», – заявил Батрынча.

Напомним, что лидер ПСРМ Игорь Додон заявил, что социалисты до среды примут решение о модели, по которой они пойдут на выборы. Он сообщил, что ПСРМ ведёт переговоры с ПКРМ и другими партиями.