Среда, 12 мая 2021, 05:14

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Батрынча: Нужно отказаться от своих амбиций ради интересов граждан

Батрынча: Нужно отказаться от своих амбиций ради интересов граждан
11 мая
23:01 2021
Версия для печати

Призыв ПСРМ объединить левые силы не проявление слабости, а логичный шаг политической зрелости. Об этом заявил исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча. Депутат отметил в ходе передачи на телеканале Primul în Moldova”, что сегодня необходима максимальная консолидация левых партий для восстановления доверия граждан к институтам государства, а ПКРМ является базовым партнёром для социалистов в едином блоке.

Батрынча также заявил, что ПСРМ ведёт переговоры и с другими политиками, не исключив, что в предвыборных списках появятся и другие имена, что поможет консолидации граждан вокруг единого блока. По словам социалиста, сейчас не время для прошлых обид, потому что они не имеют никакого отношения к стране и людям.

«Нужно сформировать политическую силу, которая способна победить на этих выборах, которая способна профессионально управлять страной. Политики должны отказаться от своих амбиций ради интересов граждан. Ситуация непростая. Наша задача – обеспечить соответствующее управление страной ради интересов граждан. Это означает консолидацию госинститутов, экономические проекты, инновации и технологии, индустриализацию. Изменилось восприятие граждан, за 5-6 лет можем придти к консенсусу с левым берегом и объединить страну. Все это принесет пользу в первую очередь гражданам», – сказал Батрынча.

Социалист заявил, что сейчас важным является представительная и профессиональная команда, а также хороший результат на выборах.

«Все коалиции за последние 10 лет обманули ожидания граждан, люди не верят в объединения 2-4-х партий. Мы хотим предложить политическую силу, способную взять на себя ответственность. Мы не воспринимаем политиков типа Майи Санду, которая хочет руководить страной, но отказывается брать ответственность, которая пытается оправдать некомпетентность поиском внутреннего врага», – заявил Батрынча.

Напомним, что лидер ПСРМ Игорь Додон заявил, что социалисты до среды примут решение о модели, по которой они пойдут на выборы. Он сообщил, что ПСРМ ведёт переговоры с ПКРМ и другими партиями.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,80+0,05%
EUR21,600,00%
GBP25,14–0,01%
UAH0,64+0,01%
RON4,39+0,01%
RUB0,24+0,01%

Курсы валют в MDL на 12.05.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд